Fred Savage durfde niet op ’klasgenoot’ Beyoncé af te stappen

„Het duurde even voordat ik op haar afstapte, want tja... ’Wat moet ik nou tegen Beyoncé zeggen’ ”, vraagt Fred zich hardop af. „Maar op een gegeven moment zei ik ’hey, ik ben Fred. We hebben samen een film gemaakt’.” Gelukkig voor Fred herkende Beyoncé hem meteen. „Ze zei ’ik weet wie je bent, ik zag je aan het begin van het schooljaar al. Ik wilde alleen niet op je af stappen en je storen’. ’Jij bent Beyoncé, jij mag me altijd storen’ ”, grapte hij.

Ondanks alle roem en bekendheid, zijn Beyoncé en haar man Jay-Z volgens Fred wel ’gewone ouders’ gebleven. „Zij en Jay zijn geweldige, actieve ouders. Aan het einde van het jaar doen alle kinderen een soort Olympiade en dan zitten zij daar met z’n tweeën op een kleed in het gras te picknicken. Ze zijn geweldig.”

Fred en Beyoncé speelden overigens in 2002 samen in de film Austin Powers in Goldmember.