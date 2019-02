Enzo Knol slachtoffer van inbraak

Enzo laat weten dat de inbraak hem behoorlijk heeft geraakt. „Het is echt diep triest. Ik ben er heel erg van geschrokken. Ik lever zó veel in van mijn privéleven en ik maak elke dag een video van mijn dagelijkse leven, van wat ik doe. En ja, dan kom je thuis en dan is er ingebroken.”

De vlogger wil niet al teveel op de details ingaan, maar laat wel weten dat er ’redelijk wat’ is meegenomen. „En dan heb ik het vooral over de apparatuur die ik nodig heb om mijn video’s mee te maken. Een computer, meerdere camera’s, laptops waar al mijn werk op staan. Dingen die ik heb bedacht, die ik heb verzonnen. Dat is allemaal weg. En dat is gewoon superklote.”

Enzo is verbijsterd dat uitgerekend hem zoiets moet overkomen. „Waar heb ik dit aan verdiend? Ik ben zo lief en zo aardig voor iedereen. Waarom!? Als je thuiskomt, dan zie je dat alles overhoop ligt. En dan ga je nadenken: wat is er gejat? En elke keer kom je erachter dat er zo veel weg is. Dat is dus de reden waarom er geen video komt op Enzo Knol 2 (het gamekanaal van Enzo). Ik heb gewoon geen zin om die studio in te gaan. Je wilt niet weten hoe het eruit zag.”