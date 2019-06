Dit zijn de deelnemers aan Temptation Island VIPS

Zo zijn het Fabrizio en Pommeline, die elkaar juist vonden door het reguliere Temptation Island, die nu aan de VIP-versie meedoen. Hun namen zongen al eerder rond en fans vrezen zelfs dat het stel intussen uit elkaar is, nadat ze een Instagrampost ontdekten van een huidcentrum dat een tatoeage bij Pommeline weghaalde.

Verder zijn het Quentin en Channah, die eerder meededen aan Ex on the Beach, Damian en Shirley van Oh Oh Daar Gaan We Weer en youTuber en presentator Thomas Cox met zijn vriendin Yasmin die de ultieme relatietest aangaan.

Dit jaar krijgen de VIPS het tijdens de twee weken lange test extra moeilijk: er zijn meer verleiders dan ooit. Nieuw is bovendien dat de deelnemers dit jaar de kans krijgen om via een tablet extra beelden te zien - die kunnen zowel schokkend als leuk zijn.

De presentatie is net als in de vorige reeks in handen van Yolanthe Sneijder Cabau en Kaj Gorgels. Het nieuwe seizoen van Temptation VIPS is vanaf donderdag 27 juni wekelijks vanaf 9.00 uur te zien op Videoland.