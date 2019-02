Hyacinth Bucket nu WEDUWE

Clive Swift met zijn ’televisievrouw’ Patricia Routledge, alias Mr. en Mrs Bucket. Ⓒ Hollandse Hoogte

Slechts vijf jaar speelde hij de echtgenoot van Hyacinth Bucket in Keeping Up Appearances, maar van zijn rol als Richard kwam hij sinds de jaren negentig nooit meer af. Bijna had acteur CLIVE SWIFT (1936-2019), die vrijdag overleed, de rol zelfs geweigerd. De rol die hem eindelijk een pensioen opleverde…