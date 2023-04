Premium Het beste van De Telegraaf

John Legend: ’Ik moest met een pornoproducent onderhandelen over mijn naam’

Al zo’n twintig jaar staat hij bekend als John Legend, maar net als bij zoveel sterren is dit niet de echte naam van de zanger. Zijn echte naam, John Stephens, is een stuk alledaagser en dus bedacht John dat als hij écht wil doorbreken zijn artiestennaam net wat meer pit moest hebben. Maar dat zijn gekozen naam zó pittig was, had hij niet kunnen vermoeden. De zanger moest eerst met een pornoproducent in gesprek voordat hij door het leven mocht als John Legend...