Charlie Sheen in voor reboot Two And A Half Men

Volgens de 53-jarige is er genoeg animo voor een reboot. Hij zegt nog vaak aangesproken te worden door fans die de serie graag zouden zien terugkeren. Of de rest van de cast er ook voor in zou zijn om nieuwe afleveringen te maken weet hij niet; Charlie vertelt dat hij geen contact meer heeft met zijn oud-collega’s.

Begin 2011 werd de acteur ontslagen bij Two And A Half Men nadat hij zich in een radio-interview en op sociale media bijzonder negatief had uitgelaten over de serie en bedenker Chuck Lorre. Zijn personage, dat ook Charlie heette, verongelukte in de serie en de acteur werd vervangen door Ashton Kutcher.

Charlie zou de serie graag zien terugkeren, zodat hij het project alsnog op een goede manier zou kunnen afsluiten. „Het zou mooi zijn deze saga op een positieve noot te eindigen, ik zou het dan kunnen afsluiten en het verhaal zou verteld kunnen worden zoals dat ooit bedoeld was.” Dat zijn alter-ego in de serie overleden is, maakt volgens de acteur niet zoveel uit. „Als ik daar de deur binnenloop en zeg ’Alan, je raadt nooit wat er gebeurd is’, dan zou dat gewoon werken.”