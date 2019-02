Veel kritiek op 'saaie' halftime show Maroon 5

Deadline schreef dat Maroon 5's ’vreselijke’ halftime show de nodige soul mistte en maar niet van start leek te gaan. Esquire merkte op dat Adam ’tenminste nog zijn shirt uittrok’ maar stelde ook grappend dat het optreden van de band overschaduwd werd door SpongeBob. Het cartoonfiguur was even in beeld om gast Travis Scott te introduceren.

USA Today stelde dat Maroon 5 het op safe speelde tijdens het optreden. Volgens de krant was dat precies waar de NFL naar op zoek was na de nodige kritiek en de weigering van sterren als Rihanna en Cardi B om tijdens de Super Bowl op te treden. De recensent oordeelde daarbij wel dat die saaie aanpak niet genoeg was om het concert memorabel te maken.

Muzikale gasten Big Boi en Travis Scott kregen positiever commentaar, alhoewel Travis een erg korte bijdrage leverde voordat hij al crowdsurfend het podium verliet. Van het optreden van Big Boi konden televisiekijkers maar deels genieten. De teksten van de Outkast-rapper waren veelal te gewaagd voor de Amerikaanse televisie, waardoor het geluid meerdere keren werd uitgezet tijdens zijn optreden.