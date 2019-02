Hollywoodsterren boycotten Super Bowl

De oud-speler weigerde in het 2016/2017-seizoen te gaan staan als het Amerikaanse volkslied werd gespeeld. Uit protest tegen de raciale ongelijkheid in de VS knielde hij tijdens The Star-Spangled Banner. Hij werd daarna niet meer aangenomen bij footballteams, volgens de sporter en zijn aanhangers vanwege dat protest. Veel sterren deelden destijds op sociale media foto’s waarop zij het voorbeeld van Kaepernick volgden. Zangeres Erykah Badu, Empire-bedenker Lee Daniels, televisiemaker Norman Lear, de cast van Grey’s Anatomy en The X-Files en Pharrell Williams waren enkele van de sterren die poseerden op één knie.

Zondagmiddag liet Ava DuVernay weten: „Ik ben vandaag geen toeschouwer, kijker of supporter van de Super Bowl, vanwege de racistische manier waarop Kaepernick behandeld is en omdat de NFL de gezondheid en het welzijn van de spelers negeert. Deze wedstrijd kijken staat haaks op waar ik in geloof. Het is het niet waard.” Rosanna Arquette antwoordde daarop met ’Me Too’.

Andere sterren pakten de gelegenheid aan om actie te voeren. Nick Cannon riep zijn volgers op 7 dollar over te maken aan een foundation die Kaepernick heeft opgericht, verwijzend naar het shirtnummer van de footballspeler. Lena Waithe deelde een foto van activiste Angela Davis in een shirt met de opdruk ’Ik sta achter Kap’, Common plaatste diezelfde foto met een quote van Davis: „Ik accepteer niet langer de dingen die ik niet kan veranderen, ik verander de dingen die ik niet kan accepteren.”