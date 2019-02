Demi Lovato verlaat Twitter na ophef

De Britse rapper, wiens echte naam: Sha Yaa Bin Abraham-Joseph is, werd zondagochtend aangehouden door de Amerikaanse immigratiedienst omdat zijn visum voor de VS verlopen zou zijn. De kans bestaat dat hij het land wordt uitgezet.

Lovato schreef op Twitter: „De memes over 21 Savage zijn mijn favoriete onderdeel van de Super Bowl.” Meteen na Lovato’s tweet begonnen twittergebruikers haar uit te schelden. Collega rapper Offset, de man van Cardi B, noemde haar opmerking ongepast.

Veel twitteraars herinnerden Lovato aan haar druggebruik. Daar was ze op haar beurt kwaad over en niet veel later trok ze de stekker eruit met: „F**k Twitter, dit is waarom ik niet meer tweet.”