P.C. Hooft-prijs voor Arnon Grunberg

De schrijver, die dit jaar zijn vijftigste verjaardag vierde, is behalve met het bijbehorende geldbedrag van €60.000, vooral in zijn nopjes met het juryrapport. „Nu begrijp ik pas wat Karel van het Reve ooit schreef toen hij deze onderscheiding kreeg: er staan dingen in die je ooit over je werk hoopt te lezen.”

De jury onder voorzitterschap van Agnes Andeweg, docent moderne literatuur aan de Universiteit Utrecht, was unaniem in de voordracht voor Grunberg. In hun rapport noemen zij de schrijver ’ongeëvenaard in zijn ambitie, productiviteit en intellectuele kracht.’

Immense bijdrage aan Nederlandse literatuur

Volgens hen is hij obsessief in zijn zoektocht naar het liefdevolle in de mens en nietsontziend waar het de duistere kanten van het bestaan betreft. „In zijn romanuniversum heeft hij een eigen stijl, taal en grammatica ontwikkeld waarin hij gruwel en tederheid met elkaar weet te verenigen, satire en oprechtheid. Daarmee heeft hij een immense bijdrage geleverd aan de Nederlandse literatuur.”

Ook zijn maatschappelijke betrokkenheid wordt geroemd. Grunberg, die op 23-jarige leeftijd met groot succes debuteerde met de sterk autobiografische roman Blauwe maandagen (o.a. over de oorlogstrauma’s van zijn Joodse ouders), begrijpt dat „Ik denk dat mijn journalistieke projecten hebben bijgedragen aan mijn groei als romanschrijver.”

Suppoost in Stedelijk Museum

Zo reisde de schrijver naar oorlogsgebieden, deed hij verslag vanuit een Utrechtse Vinex-wijk waar hij bij diverse families bleef logeren en bivakkeerde hij een maand lang in het Amsterdamse Stedelijk Museum waar hij onder meer als suppoost en levend standbeeld fungeerde. Op dit moment werkt Grunberg aan een dansproject waarin de auteur zelf mee danst. „Ik probeer mezelf steeds weer te dwingen om nieuwe dingen te doen.”

De oeuvreprijs wordt hem in mei officieel uitgereikt in het Literatuurmuseum in Den Haag. Tal van grote namen gingen hem voor: zo werd in 2019 de prijs toegekend aan de toen honderdjarige Marga Minco. Eerder al viel deze eer te beurt aan Astrid Roemer (2016), A.F.Th. van der Heijden (2013) en Charlotte Mutsaers (2010).

Auschwitz

Grunberg vindt het spijtig dat zijn ouders dit moment niet meer mee kunnen maken. Zijn vader stierf al in 1991, zijn moeder Hannelore Grunberg-Klein, overlevende van Auschwitz, met wie hij een hechte maar complexe band had, overleed ruim zes jaar geleden. „Ik stel me voor hoe trots ze zouden zijn geweest. Mijn prestaties zin onlosmakelijk verbonden met mijn opvoeding en de verwachtingen die mijn ouders van mij hadden”, laat de schrijver via een persbericht weten.