Nog een extra show Krezip in Ziggo Dome

Vorige week werd bekend dat de populaire Nederlandse band na tien jaar een comeback maakt met nieuwe muziek, een optreden op Pinkpop in juni en een reünieshow in de Ziggo Dome op 26 oktober. Die show was vrijdag binnen enkele minuten uitverkocht, waarna een tweede optreden werd gepland.

Krezip brak in het jaar 2000 door na een optreden op Pinkpop en hun grootste hit I Would Stay haalde in Nederland en België de koppositie in de hitparades. In de jaren daarna bracht de band meerdere albums uit, en scoorden ze grote hits met onder meer Out Of My Bed, All My Life en Sweet Goodbyes. In 2009 besloot de band te stoppen.

De voorverkoop voor de derde show begint dinsdag om 11.00 uur.