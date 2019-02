Jennifer Lopez viert jubileum relatie

Bij een fotocollage van Adam, het stel samen en de twee met hun beider kinderen, schreef Jennifer: „Twee jaar lachen. Twee jaar lol. Twee jaar avonturen. Van groeien en leren. Van echte vriendschap. Ik hou zoveel van je. Je maakt mijn wereld een prachtige, veilige en stabiele plek.” Volgens de 49-jarige zorgt Alex ervoor dat ze zich weer een tiener voelt. „Ik voel me gezegend dat ik je heb gevonden op dit moment, onze tijd.”

Jennifer vertelde vorig jaar in Harper’s Bazaar dat hun relatie goed werkt, omdat hun levens veel overeenkomsten hebben. „We begrijpen elkaars leven op een manier waarop de meeste mensen dat niet zouden kunnen. We zijn beiden in de spotlight terechtgekomen toen we begin twintig waren, en overtroffen meteen de verwachtingen. En dat heeft invloed op de dynamiek in je leven, van je familie tot je werk en je relatie.”

De zangeres heeft al drie huwelijken achter de rug. Met ex Marc Anthony kreeg ze twee kinderen, de inmiddels bijna 11-jarige tweeling Max en Emme. Ook Alex trouwde eerder, uit zijn huwelijk heeft hij twee dochters van 14 en 10.