André Hazes en Monique willen graag nog een kindje

„We hebben het er thuis regelmatig over, we zouden heel graag nog een kindje erbij willen. Monique is nu natuurlijk 41, dus heel veel tijd is er niet meer. We zijn er in ons hoofd veel mee bezig en in de tussentijd natuurlijk veel aan het oefenen”, vertelt de jonge vader op de radio bij 100% NL.

Bekijk ook: André Hazes kiest voor tijd met zijn gezin

Naar eigen zeggen vergeet André weleens dat hij pas vijfentwintig jaar oud is. „Af en toe moet iemand mij ook knijpen dat ik pas vijfentwintig ben. Al had ik altijd al wel de wens om heel jong vader te worden, ik wil gewoon zo snel mogelijk alles doen en meemaken.”

Bekijk ook: André Hazes doet fans smelten met foto

De komst van een tweede kindje houdt het stel zo erg bezig, dat ze zelfs al een naam hebben voor een toekomstige dochter. „Als het een meisje wordt hebben we zelfs de naam al gekozen. Die naam mag ik natuurlijk nog niet vertellen, dan heb ik bonje thuis!”, vertelt André lachend.