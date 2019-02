’Ik kreeg peptalk van Maroeska’

Anna is de beste thuisbakker van Nederland. Ze won zondagavond van Nicole en Maroeska. Ⓒ Foto MAX/Roland J. Reinders

Amper geslapen heeft de winnares van Heel Holland bakt vannacht. Bijna vier miljoen mensen zagen hoe Anna de beste thuisbakker van het zesde seizoen werd. Haar vriend was in de wedstrijd haar grote steun en toeverlaat. „Zonder hem had ik nooit zo’n finalestuk kunnen neerzetten.”