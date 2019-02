Deze koppels stellen hun relatie op de proef in Temptation Island 2019

Demi en Sidney Ⓒ RTL

Demi en Sidney

Demi (22) en Sidney (21) wonen volgens RTL Boulevard al twee jaar samen en hebben elkaar drie jaar geleden leren kennen op een feestje. Ze willen hun relatie testen, omdat ze nog nooit zo lang van elkaars zijde zijn geweken.

Bekijk ook: Nieuwe teaser Temptation Island laat mogelijke vreemdganger zien

Roger en Laura Ⓒ RTL

Laura en Roger

Het Vlaamse stel begon als ’friends with benefits’, maar hier bleek de jaloerse aard van het koppel niet tegenop gewassen. Ondanks strikte regels toen Laura (21) voor vijf maanden naar Spanje vertrok, werd duidelijk dat de twee zich hier niet helemaal aan konden houden. Met hun deelname aan het programma overwegen Laura en Roger (23) om na goed gedrag tijdens het spel der verleiding erover te denken om deze af te schaffen.

Bekijk ook: Dít zijn de verleidsters van nieuwe seizoen Temptation Island

Milou en Heikki Ⓒ RTL

Milou en Heikki

De Brabantse Milou (23) en de Vlaamse Heikki (24) zijn acht maanden samen en kennen elkaar via een motorcrosswedstrijd, valt te lezen op de website van het entertainmentprogramma. Hier was Milou met haar toenmalige vriend, maar dat werd al snel een ex, nadat ze Heikki ontmoet had. De jaloerse Milou heeft graag de touwtjes in handen en heeft daarom alle wachtwoorden en pincodes en controleert ze hem dagelijks. Als hun relatie het programma overleeft gaan de tortelduifjes samenwonen in Nederland.

Rodanya en Morgan Ⓒ RTL

Rodanya en Morgan

Met het vreemdgaan na zes maanden relatie van Morgan (20) en vervolgens nog een misstap afgelopen zomer, stelt Rodanya haar vertrouwen in hem nog één keer in de waagschaal. Dit is Morgan’s allerlaatste kans en als hij deze verknalt, is het echt over en uit.