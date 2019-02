Frank Zappa herleeft in hologramconcert

Zappa’s digitale alter ego wordt tijdens het concert vergezeld door zijn bandleden: gitaristen Ray White en Mike Kennealy, bassist Scott Thunes, multi-instrumentalist Robert Martin en drummer Joe ’Vaultmeister’ Travers. De band zal worden bijgestaan door special guests als Steve Vai, Ian Underwood, Napoleon Murphy Brock, Arthur Barrow en Lady Bianca.

Tijdens het concert zijn er niet eerder vertoonde beelden uit 1974 te zien die gemaakt werden in Zappa’s repetitieruimte in Los Angeles. Het beeldmateriaal lag 44 jaar in een kluis en zal de basis vormen voor een optreden met een mix van livebeelden en visuals van het muzikale genie.

Grensverleggend

Zappa, die in 1993 overleed, was tijdens zijn leven al bezeten van grensverleggende techniek, zegt zijn zoon Ahmet Zappa: „Mijn vader en ik hadden het al over 3D-technologie en ’holografie’. Het was een concept waar hij actief toe bijdroeg. Meer zelfs, hij wijdde er een half hoofdstuk aan in zijn The Real Frank Zappa Book.”

De kaartverkoop start op vrijdag 8 februari om 10:00 uur.