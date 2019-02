André ook komend seizoen presentator HHB

Op de vraag van Giel Beelen ’Volgend jaar weer Heel Holland Bakt toch?’, antwoordde Van Duin: „Ja, dat zit er wel dik in en waarschijnlijk ook weer in dezelfde periode. Dat is heel goed bevallen zo in de winter, want bakken is natuurlijk een beetje een winterbezigheid. Dat gaan we volgend jaar zeker weer doen.”

Vervolgens vraagt Giel: „En jij gaat dat ook presenteren dan toch!?” Van Duin antwoordt lachend: „Ja, bij leven en welzijn ga ik dat weer presenteren. Heel Holland bakt gaat altijd door natuurlijk, sowieso. Dat bestaat nog wel een tijdje.”

Beelen belde met Van Duin om hem te feliciteren met het succes van het programma. De finale trok zondagavond bijna vier miljoen kijkers, een absoluut record voor het programma.

De finale werd zondag gewonnen door Anna Yilmaz. Ze versloeg haar medefinalisten Maroeska Metz en Nicole Meijer in een nek-aan-nekrace. De jury, bestaande uit Janny van der Heijden en Robèrt van Beckhoven, noemden Anna de meest constante bakker.