Backstreet Boys na 18 jaar terug op nummer 1

Nick, Brian, Howie, Kevin en AJ moesten precies 18 jaar en twee maanden wachten op hun volgende nummer 1-hit. Een record is dat niet, want Paul McCartney moest tot vorig jaar zelfs 36 jaar en drie maanden wachten tussen Tug of War uit 1982 en Egypt Station.

DNA kende vorige week ook een goede start in Nederland. In de Album Top 100 kwam de plaat binnen op de vierde plaats.