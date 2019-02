’Tv-show voor blowjob-producer Fyre Festival’

„Ik heb drie aanbiedingen voor een tv-show gehad deze week, van belangrijke netwerken”, aldus Andy, die wel brood ziet in een televisiecarrière. Hij zou graag een programma willen maken over het organiseren van de meest „gekke evenementen met veel cliffhangers.”

In de veelbekeken documentaire vertelt Andy halverwege dat hij bereid was om „voor het team” een douaneambtenaar oraal te bevredigen om een hoeveelheid water op het eiland te krijgen. Op die manier zou het festival, dat al snel gedoemd was te mislukken, ’gered’ kunnen worden. Uiteindelijk hoefde Andy overigens niet op de knieën.

Het Fyre Festival werd in 2017 aangeprezen als een luxueus, exclusief feest op de Bahama’s. Kaarten kostten tussen de 1500 en 12.000 dollar. Toen de eerste bezoekers aankwamen, bleek het echter een grote chaos op het eiland. In plaats van de beloofde chique bungalows stonden er tenten klaar, de luxe maaltijden bestonden uit niet meer dan een boterham met kaas. Ook was er een tekort aan water en medische zorg.