Jeff ’The Dude’ Bridges stelt teleur

„Je kan niet in het verleden blijven hangen man. Stay tuned”, schreef Bridges twee weken geleden bij een filmpje waarin hij te zien was als The Dude op Instagram. Hoewel verder alleen de datum ’3 februari 2019 werd getoond’, gingen fans direct los op de mogelijk betekenis. Hoewel er verder geen concrete aanwijzingen zijn, zou het volgens hen kunnen gaan om een aankondiging van de langverwachte sequel van de film uit 1998.

Zondag kwam er een einde aan alle speculaties. Liefhebbers van de The Big Lebowski konden wederom genieten van Jeff Bridges als The Dude, maar helaas niet in de hoedanigheid waar zij op hoopten. Het ging niet om een aankondiging van de sequel, maar om een reclamespot van Stella Artois, waarin hij samen met Sarah Jessica Parker een biertje drinkt. Fans waren dan ook flink teleurgesteld.