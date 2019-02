Meghan overweegt hulp doula bij bevalling

Hello! meldt dat op de website van Britse doula’s is te lezen dat Meghan Lauren Mishcon heeft benaderd. Mishcon bevestigde of ontkende het niet maar schreef wel: „Ik heb het druk komende lente.”

Volgens dagblad The Sun speelt Lauren een actieve rol tijdens de zwangerschap. Zo geeft ze Harry advies over hoe hij Meghan kan steunen bij de bevalling en doet ze aan yoga en mindfulness, dingen waar de hertogin al langer mee bezig is.

De vrouw die Meghan overweegt in te huren heeft al een connectie met de koninklijke familie. De opa van Mishcon was als advocaat betrokken bij de geruchtmakende scheiding in 1996 tussen Meghan’s schoonvader prins Charles en Diana.