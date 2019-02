Ook Douwe Bob speelt in het Amsterdamse Bos

De zanger won in 2012 De beste singer-songwriter van Nederland, bereikte in 2016 de finale van het Eurovisiesongfestival, scoorde samen met Anouk een grote hit met ‘Hold Me’ en is al jaren niet van de festivals en uit de clubs weg te denken. De ras-Amsterdammer speelt met zijn kenmerkende countryrock/americana-sound dus een thuiswedstrijd.

Live At Amsterdamse Bos is een reeks concerten die tussen mei en september op die locatie wordt gehouden. Andere acts die zullen optreden zijn: A Tribute to 2016, John Butler Trio, Band of Horses, De Dijk, Paul Carrack, Peter Dohert & The Puta Madres en de Edwin Evers Band. De concerten van de Edwin Evers Band en De Dijk zijn al uitverkocht.

De komende maanden zullen nog meer namen bekendgemaakt worden. Kaarten voor het concert van Douwe Bob gaan komende vrijdag om 10.00 uur in de voorverkoop.