Ex-paleiswachter onder vuur om TikTok-video: ’Volkomen stompzinnig’

In het korte filmpje, gefilmd in 2020, is te zien hoe de ex-paleiswachter zichzelf filmt terwijl hij op wacht staat op het terrein van Windsor Castle. „Ik moet eigenlijk de koninklijke familie bewaken, maar op dit moment staar ik naar een stel eenden”, zegt hij. „Boeit het me iets? Nee.”

De video, die op nieuwjaarsdag werd gedeeld en inmiddels meer dan 400.000 keer is bekeken, zorgt voor de nodige ophef. Onder meer het voormalige hoofd van de koninklijke marine is niet te spreken over de actie van de wachter. „Hij is een stomme idioot. Er zijn altijd mensen die ongelofelijk stom zijn en hij verveelde zich overduidelijk”, zegt Alan West tegen Daily Mail. „Maar dit is zo stom. Het is volkomen stompzinnig om zoiets te doen. Hij is een domme soldaat.”

De jongeman is al een tijdje niet meer werkzaam voor het Britse paleis. Begin 2022 werd hij ontslagen nadat hij niet was geslaagd voor een drugstest.