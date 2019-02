De kaars is gedoofd voor Jan ’Candlelight’ van Veen

„Door een verschil van opvatting over de invulling van het programma is er helaas een onwerkbare situatie ontstaan”, laat een woordvoerder weten. „Hierdoor kunnen we de luisteraars niet de kwaliteit bieden waar ze recht op hebben. We vinden het heel erg jammer en gaan voor het NPO Radio 5-programma zo snel mogelijk op zoek naar een nieuwe titel en presentator.”

Van Veen begon vorige maand met Candlelight. De 74-jarige radio-dj presenteerde het programma, waarin hij ingezonden liefdesgedichten voordraagt, in de afgelopen halve eeuw ook al bij Radio Veronica, Radio 3, Sky Radio, 100% NL en RTV Utrecht.

Wie het gat vanaf komende vrijdag vult op Radio 5 is nog niet bekend. MAX wil het liefst een zelfde soort programma.