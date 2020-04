Artiesten spreken zich uit over de verlengde coronamaatregelen

„Wordt de meest trieste zomer ooit”, twitterde Tim Akkerman in reactie op de persconferentie van minister-president Mark Rutte, waarin de verlenging werd aangekondigd. Akkerman liet de afgelopen weken op sociale media al vaker doorschemeren het optreden te missen.

Dat geldt ook voor Nielson, die zich nauwelijks voor kan stellen dat hij ook de komende maanden niet op kan treden. „Gewoon een jaar geen podium op... bi-zar...”

Tim Knol noemde het nieuws van Rutte „klote”.

Niet alleen muzikanten zitten voorlopig thuis, ook acteurs kunnen niet aan de slag nu de theaters gesloten zijn en veel opnamen stil liggen. „300.000 mensen die niets kunnen doen”, omschreef Anna Drijver namens acteursbelangenvereniging ACT de situatie. „Het is een enorm verlies voor de sector.”

Volgens vele twitteraars had Rutte in zijn persconferentie langer stil moeten staan bij de culturele sector. „Nadat ik onze minister-president soepel zag schakelen van festivals naar sportevenementen, zonk mijn hart bij voorbaat zodanig dat ik het niet heb willen afwachten. Heeft hij theatervoorstellingen, kunst en/of cultuur überhaupt genoemd? Er zijn mensen die het wat kan schelen”, twitterde Sanne Wallis de Vries bijvoorbeeld. „Musea & theaters niet genoemd - wel heel even Pinkpop”, analyseerde Cornald Maas.

Dat musea nog niet open gaan terwijl winkels de deuren steeds meer openen, zorgde voor opgetrokken wenkbrauwen. Zo slaat het volgens Georgina Verbaan „nergens” op dat de musea, die het bezoek kunnen doseren, gesloten blijven.