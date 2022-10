Harry Styles steunt protesten van vrouwen in Iran

„Sta achter de vrouwen van Iran”, staat op het bord, gevolgd door de naam van Mahsa Amini. Deze 22-jarige Iraanse vrouw overleed in september nadat ze gearresteerd was voor het overtreden van de strikte kledingvoorschriften in het streng islamitische land. Op sociale media en in het publiek krijgt Styles een hoop lof voor het steunen van de Iraanse vrouwen.

De Iraanse autoriteiten ontkennen dat Amini door geweld om het leven is gekomen en zeggen dat haar dood is veroorzaakt door een hartaanval. Betogers geloven dat niet en zeggen dat de vrouw door mishandeling is overleden. Sinds haar dood zijn er veel protesten.