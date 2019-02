Soapacteur Kristoff St. John dood gevonden

Onder welke omstandigheden St. John is overleden is nog onduidelijk. Er lijkt vooralsnog geen sprake van een misdrijf. Mogelijk heeft alcohol een rol gespeeld. In 2017 deed St. John een zelfmoordpoging.

St. John speelde 27 jaar lang de rol van Neil Winter in de Amerikaanse soap Young and the Restless. Hij won er door de jaren heen verschillende Emmy's en Image Awards voor.