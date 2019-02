Film van Sam de Jong opent Movies that Matter

De openingsfilm vertelt het verhaal van Goldie, een eigenwijze New Yorkse tiener die ervan droomt beroemd te worden. Ondertussen doet ze er alles aan om haar twee jonge zusjes uit handen te houden van de jeugdzorg. Met een flinke dosis glamour toont de film de rauwe realiteit van een meisje met weinig mogelijkheden, maar des te meer kracht, bravoure en doorzettingsvermogen.

De hoofdrollen worden gespeeld door Slick Woods, George Sample III en Danny Hoch. Goldie gaat op 10 februari in wereldpremière tijdens de Berlinale.

Het jaarlijkse film- en debatfestival Movies that Matter vindt in 2019 plaats van vrijdag 22 tot en met zaterdag 30 maart in Filmhuis Den Haag en Theater aan het Spui in Den Haag. Op het evenement draaien actuele films over mensenrechten en een duurzame samenleving. Dit sluit erg aan bij het motto van Den Haag, de stad van 'vrede en recht'

Het volledige programma staat eind februari online en de kaartverkoop start op 7 maart.