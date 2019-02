Collega’s betreuren vertrek Piet Paulusma

Presentatrice Evelien de Bruijn, die vorige week op dramatische wijze Wie is de Mol? moest verlaten, had warme woorden voor de weerman: „Lieve Piet Paulusma. Je bent een icoon. Ga je missen man, maar gelukkig ben je er nog even! X”

„Lieve Piet, wat vind ik dit jammer. Je bent een icoon. Ik zie je 23 jaar geleden nog het eerste bericht doen en we deden samen de Elfstedentocht. Zoveel sweet memories! Zoen voor jou”, schrijft Hart van Nederland-presentatrice Gallyon van Vessem.

Oant moarn

Paulusma presenteerde in zijn eentje en op geheel eigen wijze het weerbericht voor de zender, waarbij hij steevast zijn praatje afsloot met de kreet „Oant moarn”, Fries voor „tot morgen.”

De afgelopen 23 jaar was de weerman bijna onafgebroken zeven dagen per week te zien. „SBS6 is Piet Paulusma en zijn team enorm dankbaar voor zijn onafgebroken inzet en kijkt uit naar de uitzendingen die hij in 2019 nog zal verzorgen”, verklaart Talpa.

