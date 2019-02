BZB trapt op de rem

Zanger Fred van Dijk heeft te kennen gegeven dat hij meer tijd wil vrijmaken voor zijn gezin en zijn restaurant. Doorgaan met een andere zanger is geen optie voor BZB en daarom hebben ze besloten om de touragenda vanaf volgend jaar grotendeels leeg te houden.

In 2020 spelen ze vooralsnog alleen op hun ’eigen’ festivals Alle Remmen Los Festival tijdens Hemelvaartsweekend en FestyLand in Volkel. „Maar als bijvoorbeeld Jan Smeets belt, dan maken we uiteraard graag een uitzondering!”, aldus bandmanager Rien Somers over de baas van Pinkpop. Ook dit jaar wordt er al rekening gehouden met de wensen van Fred en zal er iets meer lucht zijn in de agenda.

Onlangs bracht BZB het nieuwe album Domme Dingen Doen uit waarmee de band terugkeerde naar de voor hun kenmerkende stevige folkrock met een hoog feestgehalte.

BZB werd eind 1992 opgericht. Wat een eenmalig optreden onder de naam Band Zonder Banaan zou worden op een schoolfeest, mondde uit in een feestband die tot op de dag van vandaag de Nederlandse podia bestormde. De band trad per jaar zo’n tachtig tot honderd keer op, inclusief alle belangrijke Nederlandse festivals als Pinkpop, Parkpop, Lowlands, Paaspop en Zwarte Cross.

Ter ere van het 25-jarig jubileum organiseerde BZB vorig jaar het Alle Remmen Los Festival in Loosbroek. Inmiddels is besloten om hier een jaarlijks festival van te maken.