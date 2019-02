’Een operazanger zal ik niet worden’

Acteur David Duchovny waagt de overstap naar muziek. Ⓒ Foto Steve Carlson

De lijst met topacteurs die een uitstapje wagen naar muziek is even indrukwekkend als lang: Kevin Costner, Johnny Depp, Bruce Willis, recent Jeff Goldblum, die een jazzplaat gemaakt heeft. Volgende week is in TivoliVredenburg te zien en horen wat X-Files-ster David Duchovny ervan bakt met een gitaar om zijn nek en een microfoon voor zijn neus.