Johan Vlemmix verbreekt wereldrecord op verjaardag

„Ik vier eigenlijk nooit mijn verjaardag, maar nu ik zestig word, wil ik wel iets aparts gaan doen”, zei Vlemmix zondag tegen Omroep Brabant. „Het doel is om een blok tempex met een inhoudsvolume van vierduizend liter boven mijn hoofd te tillen en enige tijd hoog te houden!”

Maandag was het dan zo ver en werd er bij een bedrijf in Gemert met behulp van een vorkheftruck een blok tempex op zijn handen gezet, aan Vlemmix de taak het boven zijn hoofd te houden. Het is hem uiteindelijk gelukt een blok van vijf kubieke meter twee tot drie seconden boven zijn hoofd te tillen. Het blok woog volgens Omroep Brabant zo’n 105 kilo.

Eerder had hij al geoefend met kleinere blokken, dit blok had volgens de Eindhovenaar het formaat van een auto.

„Ik heb al vele records op mijn naam staan, zoals ‘met de deur in huis vallen’, reuzenrad zitten en achtbaan zitten. Maar één wereldrecord heb ik nog nooit gedaan, namelijk ‘zware last tillen’ en dan letterlijk op mijn schouders”, besloot hij.