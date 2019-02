Katja Schuurman staat stil bij geboortedag Guusje Nederhorst

Ⓒ Hollandse Hoogte / Fotopersburo Edwin Janssen

Het is alweer vijftien jaar geleden dat Guusje Nederhorst is overleden aan de gevolgen van kanker. Haar overlijden sloeg in als een bom en tot op de dag van vandaag staan velen stil bij haar overlijden. Vandaag zou ze vijftig zijn geworden en ook dat is een moment dat aandacht verdient.