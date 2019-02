Soof-regisseur Antoinette Beumer naar RTL

In haar nieuwe functie houdt ze zich onder meer bezig met de ontwikkeling van nieuwe series en films en gaat ze op zoek naar nieuw talent. De Soof-regisseur zal in eerste instantie zes maanden verbonden zijn aan RTL en keert mogelijk terug in de toekomst als de samenwerking beiden bevalt.

RTL is enthousiast over de komst van Antoinette. „Met haar halen we een zeer ervaren maker en vooral ook een fantastische verhalenverteller in huis. Aangezien we steeds meer fictie in eigen huis ontwikkelen voor zowel de zenders als Videoland zijn haar expertise en netwerk van onnoemelijke waarde”, zegt RTL-CEO Sven Sauvé. „Naast een vakvrouw is Antoinette ook nog eens een inspirerend en leuk mens met een goeie dosis relativering en humor.”

Beumer, de zus van actrice Famke Janssen, is bekend van onder meer de eerste film van Soof, De gelukkige huisvrouw, Hertenkamp en Loft. Vorig jaar verscheen daarnaast haar debuutroman Mijn vader is een vliegtuig.