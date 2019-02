Herman Finkers gaat lesmodule Twents maken

Finkers kwam op het idee om de module te gaan ontwikkelen toen hij van een nichtje hoorde dat ze in Twente wel examen in het Fries kon doen, maar niet in het Twents. „Er zijn wel eens jonge mensen naar me toegekomen, twintigers, die vertellen dat ze op school Grieks, Latijn, Duits en Engels leren. Maar geen Twents”, vertelt de cabaretier in het interview.

„Ouders leren het hen ook niet, áls ze al Twents kunnen. En grootouders praten ook Nederlands tegen ze. Ze vinden het jammer dat ze hun eigen moedertaal niet spreken.” Toen de komiek dat hoorde, besloot hij daar verandering in te gaan brengen. „Het lijkt me mooi om een lesmodule in het Twents voor school te maken, dus daar ben ik mee bezig.”

Regiosoap

Het is niet duidelijk wanneer Finkers het project hoopt af te ronden en wanneer de module beschikbaar komt voor scholieren of docenten. De woordvoerder van Finkers was maandag niet voor commentaar bereikbaar.

De cabaretier staat te boek als een fervent pleitbezorger van streektalen. Hij ontwikkelde eerder mede de populaire Twentse regiosoap Van Jonge Leu en Oale Groond en is binnenkort te zien in de Twentstalige speelfilm De Beentjes van Sint Hildegard.