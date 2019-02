Liam Neeson beschuldigd van racisme na schokkende onthulling

Voor zijn rol in de nieuwe film wilde hij zich inleven in zijn karakter, een vader die wraak wil nemen op de drugsdealers die vermoedelijk zijn zoon hebben vermoord. Aan The Indepenent vertelt Neeson dat hij daarom herinneringen opriep aan de verkrachting van een dierbare vriendin van hem, ’enige tijd terug’.

Hij vertelt daarover dat hij vroeg hoe de dader eruit zag. Toen zij dat niet wist, vroeg hij naar de ’kleur’ van de dader. „Ze zei dat het een donkere persoon was. Ik ging daarop door de buurten met een gummiknuppel, hopend dat ik werd benaderd door iemand - en ik schaam me ervoor het te zeggen - hopend dat een „zwarte klootzak” uit een pub zou komen en ruzie met me zou maken, weet je? Dan kon ik hem vermoorden.”

Medespeler in Cold Puersuit Tom Bateman reageerde geschokt op de onthulling. Ook op Twitter ligt de 66-jarige acteur ondertussen zwaar onder vuur.