Duurste en grootste Britse munt ooit ter ere van James Bond

Een van de gouden munten weegt zeven kilo en heeft een waarde van 7000 pond. In de munt is 007’s Aston Martin D5 gegraveerd. Het is de grootste munt en heeft de hoogste waarde die de Royal Mint ooit heeft uitgegeven. De andere munten, van onder meer alle titels uit de filmreeks, zijn kleiner en ook in het zilver verkrijgbaar.

Fans kunnen de munten later deze maand kopen. Het goedkoopste verzamelstuk is 5 pond.

De Brits geheim agent werd al gestalte gegeven door onder meer Sean Connery, Roger Moore, Pierce Brosnan en Daniel Craig.