André Hazes aangezien voor deze wereldster

Hij deelde het artikel op de Italiaanse site over Ard Gelinck, de Nederlander die bekendheid verwierf met het photoshoppen van wereldsterren die hun arm om hun vroegere zelf slaan. Ter illustratie plaatste de site een voorbeeld van wereldsterren als Lady Gaga, Tina Turner, Michelle Obama, Justin Timberlake. En André Hazes. Alleen was de site in de veronderstelling dat het om Brad Pitt ging, getuige het fotobijschrift.

Voor de jonge Hazes absoluut geen belediging. „Mijn dag kan niet meer stuk. Zeg het al jaren thuis”, lacht hij op Instagram.

Het is overigens niet de eerste maal dat André verward wordt met iemand anders, maar het is dit keer zonder twijfel wel de meest complimenteuze vergissing.

