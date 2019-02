Chantal Bles stil van goede uitslagen dochtertje Jada

„Vandaag is het wereldkankerdag en vandaag hebben wij goede uitslagen gekregen van Jada haar scans! We zijn er stil van.. wat een emotie! Wat een ontlading!”, schrijft de moeder van het meisje. „Na tien maanden lang strijden, kregen we dan eindelijk goed nieuws! Zo trots als een pauw zijn wij op onze Jada!”

Toch is het nog niet voorbij, beseft Chantal. Ze denkt ook aan de komende jaren, ’waarin er iedere 3 maanden echo’s en scans zullen volgen om te kijken of de kanker ook weg blijft.’

Op Wereldkankerdag staat zij ook stil bij anderen die met de ziekte te maken hebben. „Vandaag denken wij extra aan alle strijders, de families en vrienden die aan het vechten zijn, die deze ziekte hebben overwonnen maar ook aan de strijders die het helaas niet hebben kunnen redden...”

Op Instagram deelde Chantal de afgelopen tijd regelmatig hoe het ging met het dochtertje van haar en Robert Doornbos. Op 16 januari kreeg Jada haar laatste chemokuur, waarna het gezin zich volledig richtte op haar herstel.

Bekijk ook: Chantal Bles trots en emotioneel na laatste chemo dochtertje