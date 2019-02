’Vonk niet te voorspellen’

De gezichten van First dates hotel, v.l.n.r.: Fleur, Kelly, Victor, Sergio, en nieuwkomers Ricardo en Tobias. Ⓒ Wessel de Groot

Het populaire First dates gaat vanaf komend weekeinde een stapje verder: in een Limburgs kasteel worden Nederlandse vrijgezellen gekoppeld in First dates hotel. Aan barman Victor, maître Sergio en serveersters Kelly en Fleur opnieuw de taak te zorgen dat de singles zich op hun gemak voelen. Zij krijgen daarbij versterking van nieuwkomers receptionist Ricardo en bell boy Tobias.