Deze acteurs zijn te zien in de nieuwe Queen-film

V.l.n.r.: Joe Mazzello als John Deacon, Rami Malek als Freddie Mercury, Ben Hardy als Roger Taylor en Gwilym Lee als Brian May. Ⓒ Hollandse Hoogte

Ben Hardy, Joe Mazzello en Gwilym Lee zijn toegevoegd aan de cast van Bohemian Rhapsody, een film over de band Queen. Ze kruipen respectievelijk in de rol van drummer Roger Taylor, bassist John Deacon en gitarist Brian May, meldt The Hollywood Reporter.