Marwan Kenzari in Nederlandse film De Oost

Het is voor Kenzari, die de afgelopen jaren carrière heeft gemaakt in Hollywood, voor het eerst in vijf jaar dat hij in een Nederlandse film te zien zal zijn. Hij maakte eerder met regisseur Jim Taihuttu de goed ontvangen films Wolf en Rabat. In Hollywood speelde hij onder meer in The Orient Express. Ook speelt hij de rol van Jafar in de nog te verschijnen remake van de Disney-film Aladdin.

De Oost speelt zich af in 1946 en vertelt het verhaal van Johan (Lakemeier), een jonge Nederlandse soldaat die samen met honderdduizend anderen wordt uitgezonden om orde op zaken te stellen in Nederlands-Indië. Gaandeweg raakt Johan in de ban van Westerling (Kenzari), een charismatische legerkapitein. Wanneer de oorlog escaleert en Westerling het verzet van de bevolking steeds genadelozer neerslaat, wordt de lijn tussen goed en kwaad voor Johan steeds vager.

Splendid Film zal de film in het voorjaar van 2020 uitbrengen, 75 jaar na aanvang van dit ingrijpende conflict. Producent New Amsterdam gaat dan in samenwerking met onder anderen The East West Foundation en het Indisch Herinneringscentrum een grote voorlichtingscampagne over de Indonesische onafhankelijkheidsoorlog opzetten.