Bekijk hier Tarantino’s oeuvre-overzicht

Reservoir Dogs (1992)

Na een mislukte juwelenroof gaat een stel criminelen met harde hand op zoek naar een mogelijke politie-informant in eigen kring. Tarantino’s debuut gaf George Bakers bekende nummer Little green bag daarbij een heel nieuw leven.

Pulp Fiction (1994)

Kleurrijke en episodische misdaadvertelling, door Tarantino geschreven tijdens een verblijf in Amsterdam. Bloederig en gewelddadig, al gruwelen huurmoordenaars John Travolta en Samuel L. Jackson zelf vooral van het idee dat Nederlanders mayonaise doen op hun patat.

Jackie Brown (1997)

Stewardess Pam Greer smokkelt in deze verfilming van Elmore Leonards misdaadthriller Rum Punch crimineel geld, maar wordt gesnapt en gedwongen haar opdrachtgever erbij te lappen. Ze doet of ze meewerkt, maar speelt daarbij een levensgevaarlijk dubbelspel.

Kill Bill Vol. 1 (2003) en Vol. 2 (2004)

Kill Bill is Tarantino’s ode aan de Oosterse vechtfilm, met Uma Thurman als dodelijke wraakengel. Ze wordt The Bride genoemd, maar in Vol. 2 blijkt haar echte naam Beatrix te zijn. Waarmee de regisseur opnieuw zijn voorliefde toonde voor Nederland.

Death Proof (2007)

Tarantino’s deel van het Grindhouse-project dat hij samen met Robert Rodriguez van de grond tilde. Knipogend naar goedkoop gemaakte horrorfilms uit de jaren 70, laat hij in Death Proof een moorddadige stuntcoureur (Michael Madsen) jongedames omver rijden.

Inglourious Basterds (2008)

In de oorlogsfilm Inglourious Basterds voert Brad Pitt een groepje Joodse-Amerikaanse paramilitairen aan dat op nazi’s jaagt en hen scalpeert. Het favoriete wapen van een van zijn kompanen (Eli Roth) is een honkbalknuppel met de naam ’Anne Frank’ erin gegraveerd.

Django Unchained (2012)

Premiejager Christoph Waltz roept in Django unchained de hulp in van slaaf Django (Jamie Foxx). Daarbij goochelt Quentin Tarantino met historische feiten en met (stijl-)citaten uit andere films. Zo geeft hij ze in dit kleurrijke avontuur een eigenzinnig nieuw leven.

The Hateful Eight (2015)

Een premiejager (Kurt Russell) en zijn gevangene (Jennifer Jason Leigh) vinden in het winterse Wyoming onderdak in een herberg vol ongure types, die er misschien wel op uit zijn haar te bevrijden. Western waarin vooral heel veel wordt gepraat voordat de bom barst.

Brad Pitt en Leonardo DiCaprio in ’Once upon a time in...Hollywood’.

Once upon a time in.. Hollywood (2019)

Leonardo DiCaprio en Brad Pitt speelden voor het eerst samen in deze film en dat alleen al maakt Once upon a time in… Hollywood de moeite waard. Daarnaast herschrijft Tarantino hier schaamteloos de geschiedenis, iets wat hij ook al deed in Inglourious Basterds.