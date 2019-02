’Liefdescrisis voor Lady Gaga’

Zie de chemie tussen Bradley Cooper en Lady Gaga. Soms zeggen blikken meer dan duizend woorden. Ⓒ Hollandse Hoogte

Het dondert en bliksemt in de relatie van LADY GAGA en haar verloofde CHRISTIAN CARINO. Vorige week, tijdens de SAG Awards, was het stel het gesprek van de dag en dan niet omdat ze niet van elkaar af konden blijven... Sterker nog, het was voor de 50-jarige artiestenmanager een ronduit vernederende avond.