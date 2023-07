Taylor Swift blijft records verbreken

De plaat komt binnen op de eerste plaats, waardoor Swift haar twaalfde nummer 1-notering te pakken heeft. Geen enkele andere vrouw wist dat eerder te presteren. Tot deze week moest ze het record delen met Barbra Streisand.

Swift is ook de eerste vrouw die met vier albums tegelijkertijd in de top 10 van de albumlijst staat en de eerste nog levende artiest die dat presteert sinds 1966. Toen was het Herb Alpert die eveneens viermaal in de top tien stond, meldt Billboard. In de tussentijd wist alleen Prince dat hem na te doen. Na zijn dood in 2016 stond de zanger vijf keer in de top 10.

Naast Speak Now (Taylor's Version) staan Midnights (5), Lover (7) en Folklore (10) deze week in de top van de Billboard-lijst.

Nederland

Ook in de Nederlandse Album Top 100 staat Swift met vier albums bij de eerste tien. Net als in de Verenigde Staten staat Speak Now (Taylor's Version) op 1 en zijn ook Midnights (4) en Lover (7) nog populair. Folklore is echter ingeruild voor 1989 (8).