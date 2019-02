Eerste namen Oscaruitreikers bekend

De organisatie achter de awards, de Academy of Motion Picture Arts and Sciences, maakte maandag de eerste namen bekend van de uitreikers van de belangrijkste filmprijzen van de VS. Dit jaar zal er meer nadruk liggen op de sterren die de beeldjes overdragen, omdat de awardshow geen presentator heeft. De Academy besloot daartoe na de ophef rond Kevin Hart, die de klus afzegde nadat oude antihomo-uitspraken van hem waren opgedoken.

Ook Awkwafina, Chris Evans, Tina Fey, Brie Larson, Amy Poehler, Maya Rudolph, Amandla Stenberg, Tessa Thompson en Constance Wu reiken op 24 februari een Oscar uit in het Dolby Theater in Los Angeles.

De Academy maakte ook bekend dat het LA Philharmonic optreedt tijdens het In Memoriam-segment tijdens de ceremonie. De dirigent van het plaatselijke orkest, Gustavo Dudamel, kreeg vorige maand een ster op de Walk Of Fame, waaraan het Dolby Theatre ligt.