Groen licht voor reboot Party Of Five

Party Of Five was in de tweede helft van de jaren 90 een behoorlijke hit. De serie ging over de vijf kinderen van het gezin Salinger, die het met elkaar moesten rooien na een fataal ongeluk van hun beide ouders. De vier oudste broers en zussen werden gespeeld door Matthew Fox, Scott Wolf, Neve Campbell en Lacy Chabert. De serie was ook de doorbraak voor Jennifer Love Hewitt, die het vriendinnetje van Scotts personage Bailey speelde.

De nieuwe serie heeft een iets andere insteek dan het origineel: hierin moeten vijf kinderen uit een gezin samen verder als hun ouders plotseling gedeporteerd worden naar Mexico.

De bedenkers van de eerste Party Of Five zitten ook achter de reboot van de serie, die later dit jaar op de Amerikaanse televisie te zien is.