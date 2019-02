Politie vindt meer beelden van Jussie Smollett

In een tweet laat de politie maandag weten dat het nieuwe materiaal nog onderzocht moet worden. Donderdag gaven de autoriteiten twee vrij onduidelijke beelden vrij waarop twee personen te zien zijn. De politie zei op zoek te zijn naar de twee, maar noemde hen geen verdachten. In het statement maandag liet de woordvoerder weten dat de twee individuen niet zijn geïdentificeerd „als daklozen of anders.”

De politie roept mensen ook op zich te melden bij de FBI als ze meer weten over een vermeende dreigbrief geadresseerd aan de acteur, die op de set van zijn serie Empire zou zijn bezorgd.

Omdat er veel onduidelijk is rond de aanval op de 36-jarige wordt er online veel gespeculeerd en wordt Smollett ervan beschuldigd feiten te verdraaien en zelfs de aanval te hebben verzonnen. Dit weekend reageerde hij daarop. „Ik werk mee met de autoriteiten en ben 100 procent feitelijk en consistent geweest over alles. Ondanks mijn frustratie en zorgen om onjuistheden en valse informatie die wordt verspreid, geloof ik er nog steeds in dat het recht zal zegevieren.”