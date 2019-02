1,2 miljoen zien laatste Smaakt naar meer

Zondagavond zagen bijna vier miljoen mensen hoe Anna er in de finale van HHB met de winst vandoor ging. Dat betekende een verbetering van het record voor het programma met een kwart miljoen mensen.

Het best bekeken programma was, zoals vrijwel elke avond, het NOS Journaal van 20.00 uur op NPO1 waar ruim 2,2 miljoen kijkers op afstemden. Acht programma's in de top 10 van de maandag werden uitgezonden op NPO1. Alleen het RTL4 kwam daar tussen met het RTL Half Acht Nieuws op 6 en Goede tijden Slechte Tijden op 10.