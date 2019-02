Countrylegende Brad Paisley voor het eerst in Nederland

Paisley won al drie Grammy’s, twee American Music Awards, veertien Academy of Country Music Awards en veertien Country Music Awards. Hij bracht twaalf albums uit en verkocht wereldwijd meer dan elf miljoen exemplaren.

Zijn meest gestreamde hit is Whiskey Lullaby dat meer dan honderd miljoen op Spotify en 96 miljoen keer op YouTube is afgespeeld.

Concert Nederland

In de VS trad hij honderden keren op voor uitverkochte zalen, maar in zijn 20-jarige carrière heeft de 46-jarige Amerikaan nog nooit in Nederland opgetreden. Hij neemt de Amerikaanse songwriter Chris Lane mee als support-act.

De voorverkoop voor het concert begint komende zaterdag 9 februari om 10.00 uur.